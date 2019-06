Tourshop opent de deuren op Grote Markt SZM

08 juni 2019

21u59 0 Brussel De pop-up shop van de Tour de France, de Tourshop, is sinds gisteren open. Je kan er alles kopen dat met de Tour te maken heeft. Zo zijn ook de originele gele truien van de Tour de France van Le Coq Sportif te koop. Die komen wel met een prijs van 89 euro.

Hier en daar in Brussel duiken er allerlei gebouwen, installaties en voorwerpen op die de Grand Départ van de Tour de France op 6 juli aankondigen. Zo is er naast het Maison du Tour op het De Brouckèreplein nu ook een Tourshop op de Grote Markt. De pop-up is open tot 9 juli wanneer de wielrenners de hoofdstad verlaten. In de winkel, uitgebaat door het Franse Tex Styl’ Event, kan je vooral t-shirts kopen, die gerelateerd zijn aan de Tour. Je kan er voor 89 euro ook de originele gele trui kopen van Le Coq Sportif. Maar degene die iets specialer willen, kunnen ook een bierglas, boxershort of zelfs parfum van de Tour de France kopen.

Visit Brussels verwacht 1 miljoen bezoekers voor de Grand Départ. Dat zal de economie oppeppen en daar rekent de Tourshop ook op.