Touring wil Ter Kamerenbos open houden voor verkeer tijdens spitsuren

27 augustus 2020

12u21 0 Brussel Mobiliteitsorganisatie Touring wil dat belangrijke verkeersassen in het Ter Kamerenbos open blijven tijdens spitsuren. Mobiliteitsorganisatie Touring wil dat belangrijke verkeersassen in het Ter Kamerenbos open blijven tijdens spitsuren. Het Brusselse stadsbestuur wil het bos grotendeels autoluw maken, tot grote ergernis van de burgemeester van Ukkel, die zelfs met juridische stappen dreigt.

Touring is voorstander van het creëren van bijkomende plek in de open ruimte voor fietsers en voetgangers. “Samen de weg delen met de nodige hoffelijkheid”, klinkt het. “Maar het is belangrijk dat grote verkeersassen, hoofd- en verbindingswegen hun maximale capaciteit behouden voor het gemotoriseerd verkeer zodat een vlotte doorstroming wordt gegarandeerd voor Brusselaars en pendelaars.”

Daarom gaat Touring niet akkoord met het volledig afsluiten van verkeersassen in het Brusselse Ter Kamerenbos. “Dat een groot deel van het bos niet meer toegankelijk is voor voertuigen is aanvaardbaar, maar we vragen de heropening van een aantal wegen zodat het economisch en sociale leven niet langer worden verlamd en de luchtkwaliteit wordt gevrijwaard in de omliggende wijken.”

De auto biedt op dit moment meer veiligheid voor het bewaren van de sociale afstand dan bijvoorbeeld het openbaar vervoer, niet alleen om naar een ziekenhuis te rijden, maar ook in het woon-werk of woon-schoolverkeer Touring

Ochtendspits

Volgens Touring is het belangrijk om de toegangswegen naar ziekenhuizen vlot bereikbaar te houden zodat hulpdiensten snel ter plaatse geraken. “Het Ter Kamerenbos is bij een volledige afsluiting als een ondoordringbare muur over meerdere kilometers. Daardoor komt de bereikbaarheid van de site van de Europaklinieken in Ukkel in gevaar. De wegen in het Terkamerenbos worden ook veel gebruik door vervoer voor andersvaliden en schoolbussen. De auto kan nu eenmaal niet zonder meer en radicaal worden vervangen door de fiets of het te voet gaan. Deze alternatieven zijn niet geschikt voor om het even welk af te leggen traject en bepaalde mensen (Brusselaars en pendelaars) hebben tenslotte geen andere keuze dan de auto te gebruiken. Bovendien biedt de auto op dit moment meer veiligheid voor het bewaren van de sociale afstand dan bijvoorbeeld het openbaar vervoer, niet alleen om naar een ziekenhuis te rijden, maar ook in het woon-werk of woon-schoolverkeer.”

Tijdens een overleg met de Brusselse burgemeester heeft Touring zijn voorstellen voorgelegd. “Het spitsverkeer verloopt het moeilijkste tijdens de ochtend. De avondspits valt op zich mee, want die is meer gespreid. Het is dus nodig om ons te concentreren op de lastige uren van 7 tot 9.30 uur.”

Touring vraagt daarom om op weekdagen tijdens de ochtendspits de de Lotharingendreef open te houden naar de Groenendaallaan en de Panoramalaan, om zo op de Dianalaan te geraken. Dat laat toe om de Bosvoordelaan en de Sparrenboslaan tot aan het kruispunt met de Melkerijlaan en de Floralaan voor te behouden voor de actieve mobiliteitsmodi. Daarbij moet ook werk worden gemaakt van een betere synchronisatie van de verkeerslichten op alle assen rond en in het Terkamerenbos.