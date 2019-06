Tour & Taxis viert de zomer met eerste Summer Edition Festival SZM

24 juni 2019

10u27 0 Brussel Tour & Taxis, waar vroeger nog Couleur Café doorging viert voor de allereerste keer de zomer met de Summer Edition Festival. Van 27 juni tot 29 september zal de site dé hotspot zijn in Brussel voor muziek, eten en diverse activiteiten.

De hele zomer lang brengt Tour&Taxis het beste van Brussel samen met een bijzonder aanbod pop-uprestaurants, muziek, openluchtcinema, sport en diverse activiteiten.

Eten, drinken, muziek, repeat?

Een hapje, een drankje en een dansje? Dat doe je op het Muziekplein van Tour & Taxis. Foodtrucks en foodcontainers zullen van donderdag tot zondag al het lekkers uit Brussel samenbrengen. Onder meer Lil Boy, Les Filles, Kitchen 151, Humphrey, Fernand Obb, My Tannour, El Camion en Green Lab zijn van de partij. De doeners onder ons kunnen ook zelf culinaire workshops en cocktail masterclasses volgen. Dat allemaal op het muziekaanbod dat werd samengesteld met Fifty Fifty en Green Lab. Onder meer DJ’s DC Salas, Junior Goodfellaz, Odilon en Azo zullen voor de nodige beats zorgen.

Sport en ontspanning

In de Sheds en het park van Tour & Taxis kan je ook ontspannen en sporten. Zo organiseert Cinéma Galeries elke vrijdag- en zaterdagavond een openluchtcinema. Daarvoor zijn een aantal filmklassiekers geselecteerd, zoals Thelma & Louise, The Shining en Casablanca. Voor de sportievelingen zijn er initiaties rollervoetbal of een zelfverdedigingscursus Krav Maga. Kinderen kunnen zich ook inschrijven in de zomerkampjes van de Circusschool of van Swish Basketball Brussels.

Zero waste

Ecologie heeft ook een plaats op het festival met een ‘zero waste’ workshop, een atelier rond ecologisch tuinieren en natuurlijk huishouden, enzovoort. Op het Muziekplein gaat elke vrijdagnamiddag een boerenmarkt door met verse, lokale producten. Op het vlak van ecologisch transport kan je tijdens de Micro-Mobility Sundays initiatielessen volgen met elektrische voertuigen.

Op 27 juni wordt het Summer Edition festival feestelijk geopend. Tussen 17 u en 22.30 u zijn er op het Muziekplein heel wat evenementen georganiseerd. Je kan dan ook je benen warm maken voor de zomer met tal van DJ’s. Het volledige programma vind je terug op tour-taxis-summeredition.com.