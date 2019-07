Tour de France steekt kanaal over naar ‘hellhole’ Molenbeek: “Hopelijk blijft het niet bij eendagstoeristen” SZM

18u26 0 Brussel Van het mooie ‘Ilôt Sacré’ naar Molenbeek, dat is hoe de start van de 106de editie van de Tour er zaterdag uitziet. De wielrenners zullen om 12 uur van de Grote Markt vertrekken en door de straten van Brussel rijden. Ze steken het kanaal over naar wat een aantal jaar geleden nog het kloppend hart van de ‘hellhole’ was. Op de vooravond van het evenement lopen we door de straten om de sfeer op te snuiven.

Alle camera’s zijn zaterdag op Molenbeek gericht, maar dat is voor één keer niet gerelateerd met terrorisme, armoede, of geweld. Op de Mettewielaan, in Molenbeek, wordt het startschot gegeven van de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Symbolische oversteek

Na de Grote Markt rijden de coureurs via de Antoine Dansaertstraat richting het kanaal. Daar gaan ze langs het Klein Kasteeltje en steken ze de brug over naar Molenbeek, waar ze aan het Edmond Machtensstadium officieel van start zullen gaan.

Catherine Moureaux (PS), burgemeester van Molenbeek hoopt dat met de oversteek van die fameuze brug de figuurlijke grens met Brussel-Stad vervaagt en dat het toeristen zal aanzetten om dat in de toekomst ook te doen. “Het organiseren van het populairste sportevenement ter wereld, na de Olympische Spelen en het Wereldkampioenschap Voetbal, is een zekere trots voor alle Molenbekenaren”, zegt de burgemeester.

De Tour start net voor café Le Stade op de Mettewielaan, daar zitten een vijftal Molenbekenaars te genieten van een pintje. Van toerisme is er daar nog geen sprake en dat is juist wat deze cafégangers vrezen. “Het is goed voor het imago van Molenbeek en de gemeente heeft hier alles zitten opkuisen, maar wat als de Tour gedaan is, dan vertrekken de eendagstoeristen uit Molenbeek en worden de straten weer verwaarloosd”, zegt Emmanuel Snel. Serveerster Muriel hoopt dat de wereld ziet dat er in Molenbeek een ‘joie de vivre heerst’. “Je mag niet alle Molenbekenaars over dezelfde kam als Salah Abdeslam scheren. Het is hier een open en multiculturele gemeente en we hopen het te kunnen laten zien.”

‘Boulevard du Tour’

Een paar meter verderop wordt de Machtenslaan omgedoopt tot de “Boulevard du Tour”. Van 9 tot 18 uur organiseert de gemeente reuzengrote spelletjes, verkoop van T-shirts, make-upsessies, een fotohokje met wielertenue, een creatie van een muurfresco, een circus atelier, eendjes vissen en nog veel meer.

De fiets zal ook in de kijker gezet worden met een parcours voor kinderen, een tijdrit- en snelheidswedstrijd en een herstellingsruimte. De koers wordt ook op groot scherm uitgezonden. Om de 50ste verjaardag van de eerste Tour-overwinning van Eddy Merckx te vieren zal er muziek uit de jaren 70 spelen en kan je tijdens een quiz ook je kennis van de grote Belgische kampioen testen.

