Totaalverbod op alcoholconsumptie op straat in centrum van Brussel: "Hopen dat dit niet de norm wordt"

25 september 2020

10u48

Bron: Belga, La Dernière Heure 2 Brussel De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vaardigt een verbod uit op de consumptie van alcohol op straat in het centrum van de stad. Je mag alleen nog drinken op een terrasje of bij een café. Alcohol kopen in de winkel mag wel nog. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vaardigt een verbod uit op de consumptie van alcohol op straat in het centrum van de stad. Je mag alleen nog drinken op een terrasje of bij een café. Alcohol kopen in de winkel mag wel nog. Aanleiding is de overlast door daklozen met een alcoholproblematiek in bepaalde centrumwijken.

Het verbod voor het openbaar nuttigen van alcohol geldt al sinds 1 februari tussen middernacht en 6 uur ‘s morgens in de voetgangerszone, maar dat wordt nu uitgebreid naar een groot deel van het stadscentrum. Het verbod geldt 24 uur op 24 en gaat op 5 oktober in.

Volgens La Dernière Heure, dat het nieuws vandaag uitbracht, geldt het verbod een jaar lang in de voetgangerszone en een groot deel van de Kaaienwijk. De zone begint aan Sainctelette en strekt zich uit over de Vismarkt, de Vlaamsesteenweg, het Sint-Katelijneplein, de voetgangerszone en omgeving van de Adolphe Maxlaan.

Drinken in het park

Het is evenwel nog steeds toegestaan om alcohol te kopen in de winkel of alcoholische dranken te consumeren op een terrasje. “Ik hoop dat dit decreet op lange termijn niet de norm wordt, want ik kan begrijpen waarom mensen in een park willen drinken. Maar dat is nu niet meer mogelijk, het evenwicht is verstoord. De overlast in verband met alcoholgebruik in deze twee wijken was voor de inwoners ondraaglijk geworden”, betreurt de burgemeester.