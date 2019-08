Tot zes jaar gevorderd voor agressieve mensensmokkelaars WHW

26 augustus 2019

12u08 0 Brussel Het Brusselse parket heeft celstraffen van 4 tot 6 jaar gevorderd tegen drie Koerdische mensensmokkelaars. Een van hen had twee Iraniërs naar België gesmokkeld en de andere twee moesten hen naar Groot-Brittannië brengen. Bovendien bedreigde een van de smokkelaars de slachtoffers met een mes toen deze hun geld terugeisten.

De twee Iraniërs waren in de zomer van vorig jaar in België aangekomen, met de hulp van een Italiaanse mensensmokkelaar. Deze had hen 32.000 euro laten betalen voor de reis. Die smokkelaar had hen ook de contactgegevens bezorgd van een Koerdische mensensmokkelaar in Brussel. Dat bleek A.Q. te zijn, en die beloofde de Iraniërs om hen op een vrachtwagen richting Groot-Brittannië te zetten, weliswaar tegen 3.000 euro per persoon.

Begin september bracht A.Q. de twee Iraniërs samen met zijn kompaan A.H. inderdaad naar het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden en verborg hen in een vrachtwagen maar die bleek naar Duitsland ter rijden. De Iraniërs slaagden erin op eigen houtje naar Brussel terug te keren en zochten A.Q. en A.H. op om hun geld terug te eisen. Daarbij zou A.Q. hen afgepoeierd hebben en met een mes bedreigd hebben.

Het Brusselse parket vervolgt de man nu niet alleen voor mensensmokkel maar ook voor afpersing en eist 6 jaar cel tegen hem. Tegen A.H. wordt 4 jaar gevorderd en tegen de smokkelaar in Italië 5 jaar cel. Die laatste liet verstek gaan terwijl de advocaat van A.H. de rechtbank om mildheid vroeg. A.Q. betwistte de beschuldigingen dan weer. “Van afpersing was geen sprake, net zomin als van mensensmokkel” pleitte zijn advocaat. “Hij wist dat die vrachtwagen niet naar Groot-Brittannië ging. Dit was louter oplichting.”Uitspraak op 5 september.