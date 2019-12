Tot driekwart van Brusselaars raakt niet door veilgheidsscreening voor job op luchthaven JCV

18 december 2019

Brussel De helft tot driekwart van de Brusselaars die een badge aanvraagt om op de luchthaven te werken, krijgt die niet. De kandidaten legden wel een bewijs van goed gedrag en zeden voor, maar worden toch gezien als een veiligheidsrisico.

Dat bleek uit een antwoord van Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi). De weigeringen kwamen er, hoewel de kandidaten wel een bewijs van goed gedrag en zeden konden afleveren bij hun aanvraag. “We kennen de motieven van de federale politie die deze weigeringen motiveren, niet”, aldus Clerfayt. “Elk geval zou apart onderzocht moeten worden wat de verschillende geraadpleegde informatiebronnen betreft. Wat we weten, is dat minder dan twee procent van de kandidaten aan wie de luchthavenbadge geweigerd wordt, de beslissing betwist.”

De Brusselse regering kreeg al klachten van bedrijven op Brussels Airport over de vele weigeringen. De regering zal contact opnemen met de federale politie om een en ander uit te klaren en het aantal weigeringen te doen dalen.

Discriminatie

Volgens Brussels parlementslid Hilde Sabbe (one.brussels), die Clerfayt over de zaak ondervroeg, worden Brusselaars onterecht geweigerd. ‘Het heeft er veel van weg dat je postcode mede bepaalt of je mag komen werken op de luchthaven”, zegt ze. “Kom je uit Brussel, dan heb je een pak kleinere kans om toegelaten te worden dan als kandidaat uit Vlaanderen. Dat 75 procent van de Brusselse kandidaten wordt afgewezen kan niet gerechtvaardigd zijn. Werkgevers, werknemers en Brusselaars zijn gebaat bij het eerlijk en efficiënt invullen van de vacatures op Brussels Airport. We snappen dat veiligheid op de luchthaven belangrijk is , maar wat niet kan is dat er Brusselaars worden gediscrimineerd. Gezien het zeer hoog percentage afwijzingen lijkt het daar wel op.