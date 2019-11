Tot 8 jaar cel gevorderd voor bende vervalsers WHW

08 november 2019

15u10 1 Brussel Vijf Marokkaanse mannen riskeren 30 maanden tot 8 jaar cel. Die zouden jarenlang in het Brusselse valse identiteitsdocumenten gemaakt en verkocht hebben. Voor twee van de verdachten is het al de tweede maal dat ze voor dit soort feiten in aanraking komen met het gerecht.

Het kopstuk van de bende bezorgde Brusselse politiemensen al jaren kopzorgen. Al sinds 2010 dook in verschillende onderzoeken naar mensensmokkelaars en valse identiteitsdocumenten eenzelfde personage op, bijgenaamd ‘de Egyptenaar’. Het ging om een man die valse documenten maakte en telkens de mark overnam van andere bendes wanneer die werden opgerold. Aan de hand van een Italiaanse identiteitskaart die een verdachte in een ander dossier bij had kon hij geïdentificeerd worden als Y.H., een Marokkaanse man van 51 jaar die al jarenlang in Europa woonde. Hij was eerder al in Nederland veroordeeld voor handel in valse papieren, en had nadien zijn praktijken in het Brusselse voortgezet. Op basis van authentieke paspoorten van landen uit de hele wereld werden valse Belgische identiteitsdocumenten gemaakt, maar ook Mobib-kaarten, busabonnementen, SIS-kaarten en rijbewijzen.

Helpers

Daarvoor kon Y.H. onder meer rekenen op D., een andere Marokkaanse vijftiger die al in aanraking was gekomen met het gerecht. In het voorjaar van 2017 werd hij opgepakt in een ander onderzoek naar valse papieren. Toen werd bij hem thuis een vervalserslabo aangetroffen. Hij werd echter vrijgelaten en ging opnieuw aan de slag voor ‘de Egyptenaar’. Ditmaal vervalste hij de documenten boven de winkel van M.G., een Marokkaanse zestiger. Bij een huiszoeking in dat pand troffen de speurders in maart 2019 een laptop aan, een scanner en een lamineermachine. Huiszoekingen bij de andere verdachten leverde verschillende gegevensdragers op met bestellingen voor valse papieren, honderden pasfoto’s, modellen van buitenlandse en Belgische identiteitsbewijzen en paspoorten.

Effectieve straffen

Volgens het parket hadden de verdachten aanzienlijke geldsommen verdient met hun handeltje. Dat moest blijken uit de cash stortingen van soms tienduizenden euro’s die ze in de maanden voor hun arrestatie hadden uitgevoerd. Het parket vorderde 8 jaar cel voor Y.H en D., 6 jaar cel voor M.G. en gevangenisstraffen van 5 jaar en 30 maanden voor twee andere verdachten, tussenpersonen in de documentenhandel. Uitspraak volgende maand.