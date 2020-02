Tot 6 jaar cel voor dealers die Peterbos-wijk onveilig maken WHW

05 februari 2020

17u38 0 Brussel Verschillende grote drugsdealers die opereerden vanuit de Peterbos-wijk in Anderlecht zijn veroordeeld tot celstraffen van 5 en 6 jaar cel voor de verkoop van cannabis en cocaïne. Tweeëntwintig personen stonden terecht na verschillende incidenten in de beruchte wijk. In tiotaal werd er meer dan een miljoen euro verbeurdverklaard. Dat was de winst die de beklaagden heelden uit hun handeltje.

De Anderlechtse wijk Peterbos was in de lente van 2018 in de ban van verschillende gewelddadige incidenten. De wijk was een uitvalsbasis voor drugshandel en het kwam meermaals tot confrontaties met de politie. In april werden controleurs van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB het slachtoffer van agressie door een tiental jongeren. Even daarna werd een televisieploeg van de VRT aangevallen. Maar de wijk was voor de lente van 2018 al gekend bij het Brusselse parket. Zo lag er al een dossier bij het gerecht voor poging doodslag op agenten tijdens een politie-interventie. In de herfst van 2018 vond er een grote politieactie plaats in de Anderlechtse probleemwijk. Een vijftiental personen werd toen opgepakt. Begin 2019 werd bij nieuwe acties ongeveer 100.000 euro in beslag genomen, net als 600 gram cocaïne, twee kilogram cannabis en plastic gripzakjes voor drugs.

Verbeurdverklaring van 1 miljoen

Verschillende bendeleden die volgens de rechtbank een leidinggevende rol hadden binnen de organisatie, kregen straffen opgelegd van 5 en 6 jaar cel, met boetes die opliepen tot 80.000 euro per veroordeelde. Dertien beklaagden kregen celstraffen tussen 1 jaar met uitstel en 50 maanden cel. Twee beklaagden kregen de gunst van opschorting, eentje een werkstraf van 120 uur en voor een laatste verdachte bleek de zaak verjaard te zijn. Daarnaast werden de dealers in hun portefeuille getroffen. De rechtbank sprak een verbeurdverklaring uit van meer dan 1 miljoen euro, beduidend meer dan wat het openbaar ministerie had gevorderd. Het grootste deel hiervan hoopt het gerecht bij drie kopstukken op te halen. Zij verdienden volgens de rechtbank grof geld aan de verkoop van cannabis en cocaïne en moeten daarom respectievelijk 359.000, 239.000 en nog eens 239.000 euro ophoesten.