Tot 6 jaar cel gevorderd voor Nigeriaanse prostitutiebende Wouter Hertogs

19 juni 2020

18u03

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse parket heeft celstraffen van 12 maanden tot 6 jaar gevorderd tegen zes mensen die betrokken zouden geweest zijn bij de illegale overbrenging van jonge Nigeriaanse meisjes, die vervolgens in de prostitutie werden gedwongen. De meisjes werden onder valse voorwendsels geronseld in Nigeria en, na het ondergaan van een voodoo-ritueel, via Liberia en Italië naar België gebracht.

Het onderzoek ging in augustus 2018 van start toen de politie vanuit het Afrikaanse prostitutiemilieu in Brussel te horen kreeg dat een Nigeriaanse pooister een 30-tal zeer jonge meisjes had laten overbrengen uit Nigeria. Die pooister, Jumoke S., die de bijnamen ‘Happy’ en ‘Animal Skin’ droeg, was een tweetal jaar eerder ook al opgedoken in een politiedossier en ook toen was er sprake van zeer jonge meisjes die vanuit Nigeria naar België werden gesmokkeld.

Kapster

Toen de politie midden augustus een controle uitvoerde in de vitrine die de vrouw uitbaatte, stootte ze op een Nigeriaans meisje dat beweerde nog minderjarig te zijn en in de klauwen van ‘Animal Skin’ te zijn gevallen. “Zij was in Nigeria geronseld met de belofte dat ze in België als kapster aan de slag zou kunnen gaan”, zei het parket. “Ze moest een voodoo-ritueel ondergaan, waarbij inkepingen werden gemaakt in haar borsten en waarbij ze moest beloven nooit haar bazin te verraden. Nadien werd ze naar Liberia gesmokkeld en met een rubberbootje naar Italië gebracht, waar ze valse identiteitsdocumenten kreeg en tenslotte naar België werd gebracht.” Eenmaal in Brussel zou het meisje gedwongen zijn zich te prostitueren. Volgens het parket waren er nog verschillende andere slachtoffers, die een gelijkaardig verhaal vertelden. “Uit telefonie-onderzoek bleek dat Jumoke S. ook het aanspreekpunt was van andere Nigeriaanse pooisters als die nieuwe meisjes wilden laten overbrengen vanuit Nigeria”, ging het parket verder. “Ze had in Italië een vaste handlangster, die daar intussen tot 9 jaar cel is veroordeeld, en liet ook haar eigen zus en broer meedraaien in de criminele organisatie.”

6 jaar cel

Zo zou de zus onder meer ingestaan hebben voor geldtransfers naar Nigeria, via het zogenaamde ‘Black Western Union’-netwerk, een systeem waarbij cash geldsommen werden toevertrouwd aan mensen die naar Nigeria reisden of overschrijvingen gebeurden via de rekeningen van mensen die in België over officiële bankrekeningen beschikten. “Op de gsm van Jumoke S. werd ook een filmpje gevonden waarin te zien is hoe een meisje wordt neergestoken en onthoofd, duidelijk een middel om haar slachtoffers onder druk te zetten”, aldus nog het parket dat erop wees dat de mensensmokkel en uitbuiting in het Nigeriaanse prostitutiemilieu een zeer actuele problematiek was. “Wij krijgen berichten te horen dat er duizenden meisjes zouden klaarstaan om overgebracht te worden naar Europa.” Het parket eiste vrijdag 6 jaar cel tegen Jumoke S., 4 jaar en 40 maanden tegen haar zus en broer, en 5 jaar tegen haar Italiaanse handlangster. Tegen twee andere verdachten werden 18 en 12 maanden gevorderd.

“Nooit bedreigd”

Volgens de verdediging is het dossier vermoedelijk van start gegaan na inlichtingen die de politie had gekregen van concurrentes van Jumoke S., die haar uit de weg wilden ruimen. “Mijn cliënte is helemaal niet de leidster van een criminele organisatie”, pleitte meester Julie Crowet voor Jumoke S. “Zij was zelf prostituee en toen ze zwanger werd, heeft ze haar vitrine onderverhuurd aan andere meisjes om de huur verder te kunnen betalen. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat die meisjes haar toestemming vroegen om de vitrine te mogen gebruiken, van dwang was helemaal geen sprake. Uit niets blijkt dat zij meisjes zou bedreigd hebben of bevelen zou hebben gegeven.Hoogstens heeft zij deel uitgemaakt van een criminele organisatie, omdat ze meisjes die uit Nigeria waren gesmokkeld, in haar vitrine heeft laten werken. Mensensmokkel is een prangend probleem in het Nigeriaanse prostitutiemilieu maar de kopstukken zitten niet in Brussel, wel in Italië en Nigeria. Het gedoogbeleid van de federale en gemeentelijke autoriteiten hier en de weigering om sekswerk te legaliseren, doet er ook geen goed aan.” Meester Bart Siffert, de advocaat van Jumoke’s zus, wees ook op het feit dat slachtoffers van mensensmokkel bescherming kunnen krijgen als ze klacht indienen: “Er wordt hen een verblijfsvergunning beloofd, en een OCMW-uitkering. Is het dan uit te sluiten dat hun verklaringen gekleurd zijn? Of dat ze suggestieve vragen krijgen, of er hen woorden in de mond worden gelegd? Mijn cliënte profiteerde zogezegd al jarenlang van de slachtoffers, maar enig teken van luxe of weelde is bij haar nooit gevonden.” Uitspraak op 4 september.