Tot 4 keer meer gevallen van tuberculose in Brussel Wouter Hertogs

20 augustus 2020

14u05 0 Brussel Het aantal nieuwe gevallen van tuberculose ligt in Brussel drie tot vier maal hoger dan het Belgisch gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) heeft opgevraagd bij de Brusselse minister Alain Maron (Ecolo) en Elke Van den Brandt (Groen), collegeleden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Debaets stelt dat in tijden van COVID-19 de aandacht voor tuberculose niet mag verzwakken.

Het gemiddeld aantal nieuwe gevallen van tuberculose lag in België in 2018 op 8,6 gevallen per 100.000 inwoners. Een getal dat stevig naar omhoog getrokken wordt door het Brusselse gemiddelde van 29,5 gevallen per 100.000 inwoners. In totaal waren er in 2018 in Brussel 354 nieuwe tuberculosepatiënten, goed voor 36,1 procent van alle gevallen in België. Dat aantal stijgt sinds 2014 opnieuw. Toen waren er in de hoofdstad 290 nieuwe tuberculosebesmettingen, goed voor 30,8 procent van het Belgische totaalaantal.

“Natuurlijk zorgt een grootstedelijke context altijd wel voor een hoger risico op bepaalde ziektes, maar het feit dat een derde van de aangegeven gevallen in België geconcentreerd is in Brussel, is toch al veelzeggend,” stelt Debaets.

Op het terrein volgen de VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) en de FARES (Fonds des Affections Respiratoires) in samenwerking met de tuberculoseafdeling van het UMC Sint-Pieter de risicogroepen op. En dat blijkt nodig. “Tussen juli 2017 en mei 2019 werden er 45 gevallen van tuberculose vastgesteld onder de vluchtelingen in het Maxiliaanpark. Dergelijke risicogroepen zijn sowieso vatbaarder voor respiratoire ziektes, wat de rol van FARES en VRGT er alleen maar groter op maakt in tijden van corona,” verklaart Debaets.