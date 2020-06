Tot 30 procent meer snelheidsinbreuken tijdens lockdown Stephanie Romans

24 juni 2020

12u49 0 Brussel Tijdens de lockdownperiode steeg het aantal snelheidsovertredingen in het Brussels Gewest. Het verwerkingscentrum voor verkeersinbreuken registreerde meer dan 31.000 snelheidsboetes.

“De afgelopen lockdownperiode heeft er duidelijk niet voor gezorgd dat automobilisten voorzichtiger reden op de Brusselse wegen, integendeel.” Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) reageert ontgoocheld op cijfers die mobiliteitsminister Elke Van Den Brandt (Groen) bekendmaakte in de commissie. “De cijfers uit verschillende politiezones tonen aan dat er relatief meer snelheidsovertredingen zijn. Bovendien zijn de inbreuken ernstiger.”

De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene registreerde een significante stijging van de gemiddelde snelheid van voertuigen tijdens de lockdownperiode, vooral in de tunnels. De politiezone West tekent de sterkste stijging op (30 procent). Bij de politiezone Noord gaat het om een stijging van 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal heeft het Gewestelijk Verwerkingscentrum voor Verkeersinbreuken 16.678 inbreuken voor overdreven snelheid geregistreerd in maart en 14.603 in april. De gegevens die rechtstreeks door de politiezones gerapporteerd worden nog toegevoegd worden.

Geprofiteerd

“Het is verontrustend om te zien dat bestuurders zich tijdens deze uitzonderlijke tijden niet wat voorzichtiger tonen. Velen hebben van het weinige verkeer geprofiteerd om zelf veel sneller te gaan rijden. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar.”

Vooral in Laken (stad Brussel) en Schaarbeek kreeg de politie heel wat klachten over straatraces. De politiezone Noord nam op die manier 29 voertuigen in beslag tijdens de afgelopen zes maanden, in de zone Brussel Hoofdstad-Elsene werden 6 voertuigen onderschept, waarbij elke keer het rijbewijs werd ingetrokken en in 4 gevallen ook de wagen in beslag werd genomen.