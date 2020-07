Tot 30 maanden cel voor brutale overval op VRT-medewerker Wouter Hertogs

31 juli 2020

15u01 0 Brussel Twee mannen die met geweld een iPhone hadden gestolen, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24 en 30 maanden. Beide mannen hadden de diefstal bekend maar hielden voor dat ze daarbij geen geweld hadden gebruikt. Volgens de rechtbank werd hun versie echter tegengesproken door camerabeelden van het incident.

De feiten vonden plaats op 1 mei toen een medewerker van de openbare omroep VRT op weg was naar het treinstation Brussel-Noord. Op de trappen van dat station werd hij aangesproken door twee mannen. “We wilden hem marihuana verkopen”, zei het tweetal daarover op de rechtbank. “Hij was niet geïnteresseerd en wilde doorlopen, maar toen viel zijn iPhone uit zijn broekzak. We hadden niet de bedoeling te stelen maar toen we die iPhone op de grond zagen liggen, hebben we die maar meegenomen.” Volgens de rechtbank wezen beelden van bewakingscamera’s aan het station uit dat van die versie niet veel klopte. Daaruit bleek immers dat het slachtoffer weliswaar was doorgelopen maar dat beide mannen hem vervolgens langs achter bij de keel hadden gegrepen en hem tegen de grond hadden gewekt. Daar hadden ze hem vastgehouden, zijn zakken doorzocht en zijn smartphone gestolen. Een van beide mannen, H.T., was in 2019 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg vrijdag een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd. De tweede man, M.A., werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden.