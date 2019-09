Tot 22 jaar cel voor dodelijke strafexpeditie tegen aangetrouwd familielid WHW

06 september 2019

15u56 0 Brussel De verantwoordelijken voor de moord op Pantelis K. in 2014 in Neder-over-Heembeek, zijn door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot celstraffen van 12 tot 22 jaar. In eerste aanleg kregen ze dezelfde straffen.

Mohamed Yassine H., Farid H., Kawter H. en Mourad B., vier leden van dezelfde familie, worden ervan beschuldigd een strafexpeditie te hebben uitgevoerd tegen Pantelis K. op 14 juli 2014. De 37-jarige Griek werd in elkaar geslagen met onder meer een baseballbat en kreeg een aantal messteken. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man had zich tot de islam bekeerd en was getrouwd met twee zussen van Mohamed Yassine H. De broers zeiden dat hij de vrouwen wilde meenemen naar Syrië.

Gewelddadig behandeld

De politie was enkele uren voor de feiten in 2014 naar de woning van Mohamed Yassine H. en zijn ouders getrokken omdat een van zijn zussen, die getrouwd was met Pantelis K., geprobeerd had om binnen te dringen in de woning. Kort daarna gingen de vier beklaagden op zoek naar Pantelis K., die ze aantroffen op een terras in Neder-over-Heenbeek. De beklaagden hadden verklaard dat ze enkel met het slachtoffer wilden praten, maar dat geloofde het hof niet. “Ze hebben overlegd, ze hebben zich gewapend en zijn met twee wagens vertrokken op zoek naar Pantelis K. De manier waarop ze volgens getuigen met de wagen rechtsomkeer hebben gemaakt toen ze hem zagen in Neder-over-Heembeek, toont hun wil om de wapens die ze hadden meegenomen te gebruiken tegen het slachtoffer”, klonk het. Volgens het hof vonden de feiten plaats binnen een context van “oplopende spanningen binnen de familie”. De twee zussen die met Pantelis K. getrouwd waren, werden door hem gewelddadig behandeld, wat voor de familie erg stresserend was. Toch wees niets erop dat K. de beklaagden had geprovoceerd, waardoor de gewelddadige reactie niet gerechtvaardigd kan worden.

Bevestiging van eerdere straffen

Het hof bevestigde voor drie beklaagden de straf die door de rechtbank van eerste aanleg werd uitgesproken: 22 jaar cel voor Mohamed Yassine H., 15 jaar voor Farid H. en 12 jaar voor Kawter H. De straf voor Mourad B. werd verzwaard: van 10 naar 15 jaar. Mohammed Yassine H. wordt beschouwd als de hoofddader van de moord. Zijn oom Farid H., zijn tante Kawter H. en zijn oom Mourad B. zijn schuldig bevonden als mededaders.