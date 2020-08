Tot 1.500 euro per maand om najaar te overbruggen: foorkramers halen eerste slag thuis JMBB

05 augustus 2020

18u11 6 Brussel Deze namiddag is een aantal Brusselse foorkramers ontvangen op het kantoor van Denis Ducarme (MR), federaal minister van Zelfstandigen. Woordvoerder van de Federatie van Vlaamse Foorkramers Jean-François Vlasselaerts lijkt na afloop enigszins optimistisch, maar hij maakt ook duidelijk dat de sector “nog een hele weg te gaan” heeft.

Nadat de Zuidfoor last minute werd geschrapt door burgemeester Close, protesteerde een duizendtal foraîns vorige week vrijdag met een stoet door de Brusselse straten. De overheid reageerde met de oprichting van een werkgroep die moet bekijken op welke manier de kermissector gesteund kan worden. Vandaag vond een eerste ontmoeting met bevoegd minister Ducarme plaats.

Gesloten sector

Foorkramer en woordvoerder van de Vlaamse Foorkramers Jean-François Vlasselaerts schoof vanmiddag mee aan tafel bij het kabinet van de minister. “De vergadering van vandaag was constructief", klinkt het. “De minister heeft verschillende krachtige maatregelen genomen om onze sector te ondersteunen.” Zo zal de foorsector als een ‘gesloten sector’ worden beschouwd tot december om zo de toegang tot het overbruggingsrecht te garanderen. Met dat overbruggingsrecht zouden de foorkramers op zo'n 1.200 à 1.500 euro per maand kunnen rekenen. Ook wordt een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor foorkramers mogelijk via een vereenvoudigd formulier, laat Vlasselaerts weten.

Nog lange weg te gaan

Voldoende is dat echter nog lang niet, benadrukt Vlasselaerts. “We hebben nog een hele weg te gaan. Dure leningen voor attracties kunnen helemaal niet afbetaald worden met het overbrugginsrecht.” De foraîn wijst op het feit dat hij, zoals veel van zijn collega’s, een gezin heeft en naast attractieleningen ook onder andere een woning en een auto moet afbetalen. “Als het alleen bij deze som blijft, zal ik verplicht zijn mijn magazijn of huis te verkopen om met de rest te kunnen rondkomen”, zegt hij. “Maar het positieve is dat we hebben kunnen onderhandelen. Voor hetzelfde geld was de deur dicht en dan was het mooie kermisverhaal afgelopen.”

Voor meer steun zullen de foorkramers nu de drie gewesten raadplegen, klinkt het. “We hopen dat we zo meer uit de kas kunnen halen om onze sector te redden”, sluit Vlasselaerts af.