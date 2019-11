Toprolstoeltennissers azen op Belgische titel RDK

02 november 2019

15u51 0 Brussel In tennisclub Les Eglantiers in Sint-Pieters-Woluwe vindt dit weekend het Belgisch kampioenschap rolstoeltennis plaats. Slaagt de Brusselse Joachim Gerard erin om voor het veertiende jaar op een rij de titel van Belgisch kampioen binnen te rijven?

Het is de tweede keer na 2017 dat tennisclub Les Eglantiers in Sportcity in Sint-Pieters-Woluwe de Belgische top van het rolstoeltennis weet te strikken. De rolstoeltennissers doen er opnieuw een gooit naar het Belgisch kampioenschap. Brusselaar Joachim Gerard is al sinds 2006 onafgebroken Belgisch kampioen, maar krijgt dit weekend mogelijk wel stevige concurrentie van de 18-jarige Jef Vandorpe. Hij won recent het prestigieuze ‘Belgian Tennis Open’. De titel van Belgisch kampioen geeft de winnaar een ticket voor de Paralympische Spelen van Tokyo volgend jaar.

Kinderen die naar het BK rolstoeltennis afzakken, kunnen de spelers uitdagen in een echte situatie van beperkte mobiliteit.