Toprestaurant Sea Grill verhuist begin mei naar La Villa Lorraine bij Ter Kamerenbos JCV

24 oktober 2019

15u27 2 Brussel Het bekroonde visrestaurant Sea Grill verhuist begin mei naar La Villa Lorraine, nog een Brussels toprestaurant. De Sea Grill verhuist omdat het Radisson Blu hotel in de Wolvengracht, waar het restaurant nu zijn onderkomen heeft, verbouwd wordt.

De Sea Grill is met twee Michelinsterren een van de hoogst aangeschreven restaurants in de hoofdstad. Nu zit het restaurant nog in het Radisson Blu hotel in de Wolvengracht. Na de kamers worden begin volgend jaar echter de lobby en de benedenverdieping van het hotel verbouwd. “Dit ambitieuze en omvangrijke project laat niet toe dat Sea Grill open blijft gezien de behoeften en ambities van beide partijen”, klinkt het in een mededeling.

Daarom zal het tweesterrenrestaurant van topchef Yves Mattagne op 31 december 2019 de deuren sluiten. Die kiest voor een nieuwe bestemming: La Villa Lorraine, vlakbij het Ter Kameren bos, met een Michelinster een andere gerenommeerde naam in de Brusselse restaurantwereld.

De decoratie en indeling van de Villa Lorraine zullen helemaal aangepast worden. Als alles goed gaat moet de Sea Grill daar op 7 mei van volgend jaar de deuren openen. Van 15 januari tot 30 april 2020 zal Mattagne een pop-uprestaurant openen, maar die locatie is nog geheim.

La Villa Lorraine blijft nog tot 22 februari geopend. Dan zal de zaak 2,5 maand gesloten worden voor verbouwingswerken. Ook de brasserie zal naar een pop-up verhuizen.