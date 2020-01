Topman Google brengt bezoek aan MolenGeek: “Ons project heeft hem persoonlijk geraakt” JCV

20 januari 2020

12u09 12 Brussel Hoog bezoek in Sint-Jans-Molenbeek maandag. Niemand minder dan Sundar Pichai, de grote baas van Google, bracht er een bezoek aan de digitale codeerschool MolenGeek. Hij overhandigde er een cheque van 200.000 euro om toekomstige projecten uit te werken. “Een hele eer”, zegt Ibrahim Ouassari, medeoprichter van MolenGeek.

Twee jaar geleden pompte de internetgigant al eens hetzelfde bedrag in het project. Deze keer kwam echter de grote baas zelf het geld overhandigen. Sundar Pichai kreeg een rondleiding door de gebouwen van MolenGeek op het Meelfabrieksplein. “Pichai heeft me verteld dat ons project hem persoonlijk raakte”, zegt Ouassari. “Zelf is hij ook opgegroeid zonder toegang tot technologie en toch heeft die later zijn leven veranderd. Daarom begrijpt hij heel goed waar we hier mee bezig zijn. Hij stond er dan ook op om ons een persoonlijk bezoek te brengen.”

Het geld van Google zal gebruikt worden om de bestaande codeerschool uit te breiden. Er komt ook een nieuwe reeks laagdrempelige opleidingen rond artificiële intelligentie (AI). Voor MolenGeek zijn de fondsen meer dan welkom. “We krijgen minder en minder publieke subsidies”, zegt Ouassari. “Daarom is het goed dat we op zoveel steun van onze privépartners kunnen rekenen. Enkele maanden geleden sloten we ook al een partnerschap af met Proximus.”

Borgerhout

De codeerschool van MolenGeek moet kansarme jongeren laten proeven van technologie. Deelnemers met diverse achtergronden worden erdoor op weg geholpen naar een job. Sinds zijn oprichting heeft MolenGeek aan 35 start-ups kansen geboden en 195 jonge ondernemers opgeleid. Nu wil het dat aantal fors verhogen en elk jaar 150 ondernemers uit kansarme milieus helpen, klinkt het. “Volgende maand starten we daarom een nieuwe codeerschool in Borgerhout, die we Borgerhub zullen noemen”, zegt Ouassari. “Daarmee willen we in Antwerpen hetzelfde bereiken als in Brussel.”

Zelf is hij ook opgegroeid zonder toegang tot technologie en toch heeft die later zijn leven veranderd. Daarom begrijpt hij heel goed waar we hier mee bezig zijn. Hij stond er dan ook op om ons een persoonlijk bezoek te brengen Ibrahim Ouassari, medeoprichter van MolenGeek

Ook in Molenbeek groeit de organisatie. De eerste ruimte van MolenGeek was amper 65 vierkante meter groot. Ondertussen is dat een veelvoud met 1.000 vierkante meter. Daardoor kan de organisatie ook meer en meer jongeren ontvangen. “Het is belangrijk dat we de jongere generaties een manier geven om te investeren in zichzelf", zegt Ouassari. "Nu er meer vaart komt achter het project, zijn we dankbaar dat we opnieuw kunnen rekenen op de daadkracht en kennis waarmee Google zoveel potentiële ondernemers vooruithelpt, die MolenGeek zien als toegangspoort tot de technologiesector en een springplank voor hun toekomstige loopbaan."