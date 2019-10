Topchef Yves Mattagne verlaat met Sea Grill na 30 jaar het centrum: “Tijd voor een nieuwe ervaring” JCV

25 oktober 2019

15u25 0 Brussel Opschudding in het wereldje van de Brusselse toprestaurants. Donderdag raakte immer bekend dat het visrestaurant Sea Grill, goed voor twee Michelinsterren, de deuren sluit. Chef Yves Mattagne verkast naar een oude glorie van de Brusselse gastronomie: La Villa Lorraine.

De Sea Grill was een vaste waarde onder de Brusselse toprestaurants. Het huist ietwat onopvallend op de benedenverdieping van het Radison Blu Hotel op de Wolvengracht. “We zitten daar al ongeveer dertig jaar”, zegt Mattagne. “Toen ik gisteren de beslissing bekend maakte aan de ploeg, was dat een emotioneel moment. Ook voor mezelf trouwens. Maar het moment was gekomen om te gaan. De bladzijde moet worden omgedraaid.”

Verbouwing

Het Radison Blu Hotel gaat immers zwaar verbouwen. “Ze willen een vijfsterrenhotel worden, wat hun goed recht is”, zegt Mattagne. “Maar dat betekent dat ze heel ingrijpende werken zullen uitvoeren aan het hotel. Door de verbouwing zouden we de inval van daglicht verliezen en werd de toegang tot het restaurant moeilijker. Zo kunnen we geen optimale restaurantervaring meer bieden aan onze klanten. Bovendien wordt het steeds moeilijk om het restaurant te bereiken door de verkeersproblemen hier in het centrum.”

Een verhuis drong zich dan ook op. Mattagne is sinds een paar jaar partner in La Villa Lorraine. “Dat ius dus een logische bestemming”, zegt hij. “Het is ook een mooie nieuwe uitdaging. Eind dit jaar sluiten we de Sea Grill en we gaan dan grondig verbouwen in La Villa Lorraine. Uiterlijk in mei willen we daar opnieuw de deuren openen. Het belangrijkste voor mij is dat de hele ploeg meegaat naar La Villa. De bedoeling is dat we de sterke punten van de beide restaurants in de toekomst met elkaar combineren.”

Oude glorie herstellen

De Villa Lorraine is een iconisch restaurant aan het Ter Kamerenbos, in de jaren ‘70 het eerste restaurant buiten Frankrijk met drie Michelinsterren. Sindsdien taande de glorie van de Villa wat, maar daar moet Mattagne nu verandering in brengen. “Dit is een restaurant met een enorme geschiedenis, maar ik wil hier een nieuw hoofdstuk schrijven”, zegt hij. “De culinaire wereld verandert en je moet met je tijd mee. Mensen verwachten tegenwoordig iets helemaal anders van een culinaire ervaring. Daarom gaan we voor een heel nieuwe aankleding. De sfeer zal losser en gemoedelijk zijn, maar de kwaliteit zal blijven. We zullen natuurlijk ook meer dan vis serveren. Over hoe de zaak zal heten, wil ik het nog niet hebben. Al zal het moeilijk zijn om afscheid te nemen van een naam als La Villa Lorraine.”