Tomorrowland komt naar groot scherm aan Thurn & Taxis JCV

13 juli 2020

17u08 0 Brussel Geen fysieke Tomorrowland dit jaar, maar liefhebbers van het festival kunnen op 25 jkuli ook afzakken naar Thurn & Taxis. De openluchtbioscoop Movie Drive brengt dan de virtuele versie van het festival op groot scherm.

Tomorrowland gaat dit jaar virtueel met ‘Tomorrowland around the world’, een digitaal festival met bekende dj’s van over heel de wereld in een fantasiedecor. Wie dat live wil meemaken kan op 25 juli terecht bij Movie Drive. Die openluchtbioscoop aan Thurn & Taxis brengt het spektakel dan ook op het grootste scherm van Europa.

Het geheel start zaterdag met een dj-set op de middag en om 16 uur gaat het virtueel festival dan van start. Wie te voet komt, betaalt 25 euro voor een ticket. Een wagen met 4 volwassen inzittenden kost dan weer 85 euro. Reserveren is noodzakelijk want de plaatsen zijn beperkt.