Tom Bonte is nieuwe algemeen directeur van Ancienne Belgique JCV

05 juni 2020

08u02 0 Brussel Tom Bonte is donderdagavond door de Algemene Vergadering van Ancienne Belgique (AB) benoemd als nieuwe algemeen directeur van de Brusselse muziektempel. Hij volgt Dirk De Clippeleir op, die AB eind vorig jaar verliet. Bonte stond eerder al aan het hopofd van de Beursschouwburg.

Voor Tom Bonte (1977) is de Brusselse cultuursector allesbehalve een onbekende. Zijn vorige werkplek bevond zich namelijk op een steenworp van de AB. In de afgelopen negen jaar leidde Bonte het multidisciplinaire kunstenhuis Beursschouwburg. Hij slaagde erin om de plek terug centraal in het Brusselse culturele veld te plaatsen en een ruim en jong publiek aan te trekken. In januari 2020 stopte hij er als directeur.

Daarvoor was hij ook actief als programmator bij Vooruit in Gent en als assistent-programmator bij deSingel in Antwerpen. Bonte is ook voorzitter van de raad van bestuur van het Brussels Kunstenoverleg. “Ik zie het als een uitdaging om samen met de ploeg de coronacrisis te gebruiken om nieuwe ideeën en initiatieven te ontwikkelen”, zegt hij bij zijn aanstelling. “AB was en is goed bezig, denk maar aan de ecologische voortrekkersrol die het huis opneemt. Maar misschien liggen er nu kansen om sommige routines te bevragen en ook andere zaken aan te pakken. Ik wil bijvoorbeeld kijken welke rol deze iconische concertplek in een meer en meer diverse samenleving moet spelen.”

Bonte zal ten laatste op 1 september 2020 in dienst treden als vervanger van de huidige directeur ad interim Marc Vrebos.