Tom Bonte is nieuwe algemeen directeur van Ancienne Belgique: “Mensen samenbrengen blijft het belangrijkste” JCV

05 juni 2020

08u02 2 Brussel Tom Bonte is donderdagavond door de Algemene Vergadering van Ancienne Belgique (AB) benoemd als nieuwe algemeen directeur van de Brusselse muziektempel. Hij volgt Dirk De Clippeleir op, die AB eind vorig jaar verliet. Bonte stond eerder al aan het hoofd van de Beursschouwburg.

Bonte is geen onbekende in het Brusselse cultuurwereldje. Hiervoor stond hij immers al negen jaar aan het hoofd van de Beursschouwburg, op een steenworp van de AB. Bonte slaagde erin om de plek terug centraal in het Brusselse culturele veld te plaatsen en een ruim en jong publiek aan te trekken. In januari 2020 stopte hij er als directeur. Nu mag hij zich dus aan de nog grotere uitdaging van de AB wagen.

Wat mogen we verwachten van de nieuwe directeur?

“Ik ben er zelf nog heel benieuwd naar (lacht). Voor een stuk weet ik natuurlijk hoe je als een culturele plek moet omgaan met en inspelen op Brussel, maar ik denk dat de AB nog meer kan inzetten op verbreding en verdieping. We moeten sowieso een zeer breed publiek blijven aanspreken, maar ook in de diepte werken. Wat de AB doet, heeft ook te maken met een totaalervaring. Een concert is meer dan de muziek, maar ook de babbel met de vrienden of het pintje achteraf. Je kan natuurlijk ook voor Netflix in de zetel ploffen en een pintje uit de koelkast halen, maar een concert in een zaal is een heel andere beleving. Daar liggen voor de AB zeker nog kansen.”

Wat zal het verschil zijn met jouw vorige job bij de Beursschouwburg?

“Zowel bij de Beursschouwburg als daarvoor bij de Vooruit in Gent en De Singel in Antwerpen was ik bezig met meerdere disciplines, zoals concerten en theater. Dit is de eerste keer dat ik naar een pure concertplek ga. Dat is toch anders, ook al omdat de AB een veel sterkere commerciële poot heeft. Maar na 20 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Je merkt ook dat de AB een veel grotere uitstraling heeft. Dat merkte ik meteen aan de vele reacties op mijn aanstelling. Je reikwijdte wordt meteen groter en dus ook je kracht om iets goeds te doen voor de mensen.”

Jij start op 1 september, net als de AB weer de deuren zal openen?

“Klopt, al zal dat in het begin nog heel experimenteel zijn. Naar een situatie als voorheen gaan we absoluut niet meteen terug. Al ben ik er wel van overtuigd dat dat het doel moet zijn. Veel mensen in onze sector zeggen dat we de cultuur helemaal moeten heruitvinden, maar ik wil ervoor blijven pleiten om mensen samen te laten komen. De uitdagingen zijn daarbij heel groot, maar dat moet uiteindelijk mogelijk zijn, ook al zal het nog lang duren. De coronacrisis toont onze fragiele kant, omdat ze haaks staat op wat wij doen. Met social distancing is het moeilijk om mensen samen te brengen.”

Welk effect zal de crisis hebben op de AB?

“Ik heb uit het eerste contact met mijn kersverse collega’s vernomen dat het voorlopig haalbaar is, ook al zal het vooral afhangen van hoe lang deze situatie nog duurt. Maar ook al hebben de mensen vertier thuis, je ziet dat ze uiteindelijk toch altijd de moed kunnen opbrengen om buiten te komen.”