Exclusief voor abonnees Tolken ijveren voor invoering fluistersets in rechtbanken: “Veel veiliger en praktisch gemakkelijker” Wouter Hertogs

10 juni 2020

10u28 18 Brussel Ook in het Brusselse justitiepaleis draait de gerechtelijke molen stilaan weer als vanouds. Voor de tolken is er misschien nog het meest veranderd. Aangezien social distancing voor hen zo goed als onmogelijk is ijveren ze voor de invoering van de zogenaamde tolkenkoffer.

Het Brusselse justitiepaleis, 8.45 uur. Tolk Thierry Dachelet komt de 24ste kamer van de Nederlandstalige correctionele rechtbank binnen. Een man tekent verzet aan tegen zijn veroordeling tot tien maanden cel voor de verkoop van cannabis. Hij stelt dat hij de cannabis op zak had voor eigen gebruik en wilt dit met zijn eigen woorden zeggen tegen de rechter. Omdat hij alleen Frans spreekt, is er dus een tolk nodig. Een doordeweekse zaak, maar in coronatijden is pas duidelijk dat tolken een risicoberoep hebben.

