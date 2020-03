Tips in tijden van corona: dit kan je doen dit weekend JCV

13 maart 2020

14u54 0 Brussel Door de corona-epidemie zijn nagenoeg alle evenementen dit weekend afgelast. Omdat televisie kijken na een tijdje ook gaat vervelen, geven we je even deze tips voor het weekend.

Trek het bos in

Voor de bloeiperiode van de beroemde hyacinten is het nog te vroeg, maar een fikse wandeling kan alvast geen kwaad. Het Hallerbos is daarbij een van de meest aan te raden plekjes in de regio. Het Zoniënwoud is een andere optie, met het Bosmuseum Jan van Ruusbroec of Gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik als ideale startplaatsen. Liefhebbers van de hoofdstad kunnen zich aan (een deel) van de Groene wandeling wagen. Dat is een wandelroute die heel Brussel omspant.

www.zonienwoud.be

www.hallerbos.be

Site van Leefmilieu Brussel

Plaatselijke Monopoly

“We spelen een spel vanavond”, blijft een klassieker. Wie er de hand op kon leggen, kan daar een plaatselijke slag aan geven. Brussel heeft immers zijn eigen versie van Monopoly. De Brusselse versie werkt nog met klassiek cash geld en het spel speelt verder ook als de gewone versie. De locaties zijn echter uniek: De goedkoopste vakjes zijn de Marollen en de Beenhouwersstraat, terwijl het Koninklijk Paleis en de Grote Markt het meest opbrengen.

Hier vind je Monopoly Brussel

Virtueel boven Brussel vliegen

Zin in een bezoek aan de stad, maar van achter je eigen computer? ‘Brussels From Above’ geeft je een zicht van 360 graden vanop het hoogste punt van verschillende monumenten. De Financietoren, de VRT-toren of het Atomium zijn maar een paar voorbeelden. Wie een VR-bril heeft kan die aansluiten en zelf rondkijken.

www.brusselsfromabove.be

Ontdek de Zenne op twee wielen

De open lucht blijft de beste optie voor wie toch in beweging wil blijven. De frisse 45 kilometer van de route Langs Zenne en Maalbeek neemt fietsers mee door Vilvoorde, Humbeek en Grimbergen en is een van onze persoonlijke favorieten. Al zijn er in heel de provincie nog mooie routes te vinden. Via de site van Knooppunter kan je ook je eigen tocht samenstellen.

www.knooppunter.com