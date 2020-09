Tiny House-bewoners houden voet bij stuk, ondanks proces-verbaal

Brussel

Al meer dan een jaar verblijven Maxime en Sabine met hun baby in een ‘Tiny House’ in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zo’n ‘lichte woning’ is echter niet legaal en dus moest het gezinnetje eruit, op bevel van de gemeente en wel tegen begin september. Twee weken geleden vertelden ze al in deze krant dat ze niet van plan waren weg te trekken. De deadline is verstreken, en het koppel ontving ondertussen een proces-verbaal.