Tine De Caigny gaat met RSCA voor de dubbel en wil met Red Flames naar EK 2022 Francis Nevens

06 september 2020

22u00 0 Vrouwenvoetbal De vrouwenploeg van Anderlecht A heeft op de tweede speeldag van de Women’s Scooore Super League van zich laten spreken. Met onder meer zes doelpunten van Tessa Wullaert, waaronder een echte hattrick, en drie treffers van onder meer Tine De Caigny, blikte paars-wit nieuwkomer Zulte Waregem in.

Bij de rust liet niets vermoeden dat de huidige landskampioen met zo’n grote cijfers zou winnen, want op dat moment stond het slechts 0-2, doelpunten van Tine De Caigny.

“Neen, niemand bij ons had verwacht dat we met zulke ruime cijfers zouden zegevieren”, geeft De Caigny (23) eerlijk toe. “Zulte Waregem speelde in de eerste periode goed georganiseerd en als een hecht blok. Voor ons was het niet altijd makkelijk om een gaatje te vinden in die afweergordel. Dat het na de rust veel makkelijker ging om de weg naar doel te vinden, is volgens mij te verklaren door enerzijds een andere tactiek en anderzijds de vermoeidheid die begon op te spelen. Of een combinatie. Zulte Waregem, met onder meer drie speelsters die vorig seizoen nog bij ons waren, ging veel opener voetballen. Daardoor kwam er veel meer ruimte en daarvan hebben we dankbaar gebruik gemaakt.”

Met een zes op zes tegen achtereenvolgens Standard en Zulte Waregem, waartegen samen dertien keer werd gescoord en geen enkel doelpunt werd geïncasseerd, mag de ploeg van succestrainer Patrick Wachel van een geslaagde competitiestart spreken.

“De club heeft gerichte versterkingen gedaan in het tussenseizoen, waardoor onze ploeg nog sterker is dan vorig seizoen”, vindt De Caigny. “Met deze groep kunnen we ons niet verstoppen. We gaan resoluut voor de dubbel. Inderdaad, we willen de titel en de beker. Maar we gaan zeker niet de fout maken om de concurrenten te onderschatten, want enkelen onder hen hebben hun ploeg ook een serieuze kwaliteitsinjectie gegeven. Voor het vrouwenvoetbal in zijn geheel is dat een goede zaak.”

EK 2022: positieve lijn doortrekken

Door interlandverplichtingen ligt de competitie stil tot begin oktober. Dan speelt RSCA op het veld van nieuwkomer Sporting Charleroi.

“Donderdag komen we met de Red Flames samen in Tubeke om ons voor te bereiden op de kwalificatiematchen voor het EK 2022, thuis tegen Roemenië op 18 september en op verplaatsing tegen Zwitserland op 22 september. Later op het jaar worden de uitgestelde wedstrijden gespeeld thuis tegen Zwitserland, op Roemenië en op Litouwen. We willen alvast de positieve lijn van negen op negen doortrekken. De ambitie is sterk aanwezig om aanwezig te zijn op het EK 2022.”