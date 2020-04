Tijdelijk geen bestraffing voor overschrijdingen van geluidsnormen Wouter Hertogs

04 april 2020

10u56 0 Brussel De Brusselse regering gaat bepaalde overschrijdingen van de geluidsnormen voor luchtvrachtvervoer tijdelijk niet bestraffen. De uitzondering geldt enkel voor vluchten “in het kader van of tijdens het beheer van de coronacrisis”.

Het luchtvrachtvervoer staat voor een enorme uitdaging om België en andere landen te bevoorraden met voedsel, farmaceutisch en sanitair materiaal, zegt de Brusselse regering in een persbericht. De luchtvaartmaatschappijen vroegen daarom een versoepeling van een aantal regels. “Het gewest ziet zich genoodzaakt op te treden om de continuïteit van de bevoorrading van België en Brussel te waarborgen in deze crisis en dit met name voor materiaal waaraan er momenteel wereldwijd een tekort is,” klinkt het verder.

De maatregel is tijdelijk, benadrukt de gewestregering, en burgers zullen op de website van Leefmilieu Brussel alle in het Brussels Gewest gedane geluidsmetingen kunnen raadplegen, “met het oog op een maximale transparantie”.