Tientallen “verkeersslachtoffers" gaan liggen op gevaarlijk kruispunt in Schaarbeek kg

20 juni 2019

10u10

Bron: Belga 0 Brussel Tientallen aanhangers van het burgercollectief 1030/0 en inwoners van Schaarbeek zijn vanochtend samen symbolisch als verkeersslachtoffers op de grond gaan liggen op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat. Op 13 juni werd op het kruispunt een 14-jarig meisje aangereden en pleegde de bestuurder nadien vluchtmisdrijf. Het burgercollectief wil structurele oplossingen.

Terwijl de politie het verkeer uit alle drie hoeken van het kruispunt tegenhield, gingen de actievoerders, zowel jonge kinderen als ouders, samen op de grond liggen om alle verkeersslachtoffers van de afgelopen weken, maanden en jaren te symboliseren. De deelnemers waren gehuld in pleisters en verbanden om hun verwondingen aan te tonen.



"Dat is redelijk choquerend, maar het is een keuze om de boodschap zo krachtig mogelijk over te brengen", zegt Pieter Fannes van het collectief 1030/0.

Aanpassingen

Na het ongeval met vluchtmisdrijf van vorige week raakte bekend dat het gemeentebestuur van Schaarbeek al eerder beslist had om nieuwe wegmarkeringen aan te brengen op het gevaarlijke kruispunt.



"Er zal veel meer nodig zijn. We zien nu na elk ongeval dat er wel iets gebeurt, maar vroeg of laat moet de politiek besluiten om structureel een antwoord te vinden. Die zone 30 is niet genoeg", verduidelijkt Fannes.



"We vragen ook aanpassingen aan de infrastructuur en ze moeten durven denken aan een mobiliteitsplan zoals dat al bestaat in Gent en Leuven en waardoor je niet eindeloos toertjes kunt blijven draaien in de stad. De huidige weginrichting laat de straatraces ook toe", aldus nog Fannes.