Tientallen manifestanten protesteren tegen Braziliaanse president WHW

26 augustus 2019

13u54 0 Brussel Tientallen mensen hebben maandagvoormiddag omstreeks 11 uur voor de Braziliaanse ambassade in Brussel gemanifesteerd tegen het beleid van president Jair Bolsonaro. Ze achten hem verantwoordelijk voor de grootschalige bosbranden in het Amazonewoud.

De bosbranden in Brazilië zijn sterk toegenomen sinds president Jair Bolsonaro aan de macht is. Tussen januari en augustus werden 72.843 brandhaarden geteld op satellietbeelden, tegenover 39.759 in heel 2018. De beweging Fridays For Future, opgericht door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, deed vrijdag al een oproep om vandaag over de hele wereld te betogen voor de ambassades van Brazilië. De oproep werd snel overgenomen door andere bewegingen. In Brussel leidde milieuorganisatie Extinction Rebellion de actie aan de ambassade op de Louizalaan. Heel wat andere milieuorganisaties kwamen mee protesteren.