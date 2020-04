Tientallen bewoners Ukkels woonzorgcentrum geëvacueerd door brand Robby Dierickx

17 april 2020

In een woonzorgcentrum in de Brusselse gemeente Ukkel zijn vrijdagavond enkele tientallen bewoners geëvacueerd nadat er kort na 22 uur brand uitbrak, vermoedelijk op het dak van het gebouw. Dat meldt Sudpresse. Volgens de eerste berichten zouden er geen gewonden gevallen zijn. De bewoners van het OCMW-rusthuis Domaine du Neckersgat aan de Achille Reisdorfflaan werden tijdig geëvacueerd door het aanwezige personeel. Hoe groot de schade is, is momenteel nog onduidelijk.

Ukkels burgemeester Boris Dilliès liet aan Sudpresse weten dat het vuur snel onder controle was. Hij zocht vrijdagavond laat nog naar een oplossing voor de bewoners, die vermoedelijk elders de nacht moeten doorbrengen.