Tienkoppige mensensmokkelbende eindelijk voor rechter: tot 7 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

22 mei 2020

16u28 0 Brussel Tien Soedanezen en Eritreërs die tientallen transmigranten uit het Maximiliaanpark op vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk zouden gezet hebben riskeren celstraffen tot 7 jaar.. Dat zou gebeurd zijn vanop snelwegparkings in de omgeving van Aarlen en Luxemburg. De verschillende verdachten werden al in het voorjaar van 2019 opgepakt en hun proces had al in maart moeten plaatsvinden, maar werd door de coronacrisis herhaaldelijk uitgesteld.

Volgens het parket zouden de tien verdachten een criminele organisatie gevormd hebben die tussen de zomer van 2018 en het voorjaar van 2019 zowat dagelijks slachtoffers ronselde in het Maximiliaanpark. Die werden vervolgens in Brussel Noord op de trein naar Aarlen of Luxemburg gezet, vanwaar ze dan begeleid werden naar de snelwegparkings in onder meer Dudelange en Sterpenich. Daar verstopten de smokkelaars hun slachtoffers op vrachtwagens. Wie weinig kon betalen, werd op een vrachtwagen gezet waarvan de kans klein was dat die naar het Verenigd Koninkrijk reed. Wie meer betaalde, werd op een betere vrachtwagen gezet, aldus het parket.

Eén man, H., wordt beschouwd als het kopstuk van de bende. “Hij is vaak te vinden op de parkings als er transporten worden uitgevoerd en hij bepaalt wie kan vertrekken en wie welk bedrag moet betalen”, klonk het. “De slachtoffers moeten bij aankomst het geld bezorgen aan zijn vrouw in Birmingham. Slachtoffers omschrijven hem als hardhandig en gewelddadig. Nadat hij zelf naar het Verenigd Koninkrijk was gereisd, heeft een andere verdachte, M.M., zijn positie overgenomen maar eenmaal H. Groot-Brittannië was uitgezet en via Duitsland naar België was teruggekeerd, hernam hij zijn activiteiten.”

Een derde verdachte, H.M., zou vooral gefungeerd hebben als geldbeheerder van de organisatie. Volgens het parket voerde hij verschillende geldtransfers uit, onder meer naar Soedan, maar was hij ook rechtstreeks betrokken bij een aantal transporten. De zeven andere mannen die terechtstonden, zouden vooral transmigranten begeleid hebben naar de snelwegparking. Zij werden regelmatig gefilmd toen ze vanuit Brussel Noord ‘s avonds de trein namen naar Aarlen of Luxemburg, waarna ze pas de volgende ochtend terugkeerden.

Het parket vorderde 7 jaar cel tegen H. en H.M., en 5 jaar cel tegen M.M. Tegen de andere verdachten werden gevangenisstraffen van 30 maanden tot 5 jaar gevorderd.