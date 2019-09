Tienerschool wil overgang van lager naar middelbaar vergemakkelijken JCV

14u41 0 Brussel De nieuwe Tienerschool op Campus Porta 1070 in Anderlecht is maandag op volle kracht van start gegaan. De school brengt leerlingen van de derde graad lager en de eerste graad secundair samen om de overgang tussen de twee vlotter te laten verlopen.

De nieuwe school ging vorig jaar al van start, maar toen was er alleen een klas van het vijfde leerjaar. Dit jaar zitten zowel leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar als van het eerste en tweede jaar middelbaar op de school.

Momenteel volgen er 126 leerlingen les, maar over enkele jaren wil de Tienerschool de maximumcapaciteit van 320 leerlingen invullen. “Er komt volgend jaar in Schaarbeek nog een tweede Tienerschool. Het moeten niet allemaal Tienerscholen zijn, maar we proberen wel verschillende invalshoeken te vinden die voor de kinderen en de ouders belangrijk zijn”, zegt Sven Gatz (Open Vld), die binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Nederlandstalig Onderwijs.

Passies en talenten

Het nieuwe concept moet leerlingen helpen vlotter de overstap te maken van lager naar middelbaar. Het schooltraject van de kinderen focust zich in de Tienerschool meer op individuele passies, talenten en interesses. De kinderen maken er in de verschillende creatieve ruimtes ook kennis met kunst en creatie of voeding en horeca.

Op dezelfde plaats in Anderlecht wordt nog gewerkt aan een secundaire school voor het derde tot het zesde middelbaar. De bouw daarvan moet eind dit jaar klaar zijn. “We zullen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie scholen blijven bouwen en er zijn daarnaast verschillende pedagogische concepten waarmee we nieuwe wegen in kunnen slaan. Meertaligheid blijft daar een belangrijk aandachtspunt”, besluit Gatz.