Tienermeisje (14) belandt onder tram in Etterbeek HAA SHVM

31 oktober 2019

16u06 0 Etterbeek Een 14-jarig meisje is overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze rond 14.45 uur aan de Etterbeekse halte Pétillon onder een MIVB-tram was terechtgekomen. Dat meldt MIVB-woordovoerster An Van hamme.

Het meisje kwam uit metrostation Pétillon en stak de Louis Schmidtlaan over toen ze werd aangereden. De MUG van het Sint-Elisabeth hospitaal kwam er toevallig voorbij en ontfermde zich over het slachtoffer. Vervolgens heeft de ploeg van de brandweer de tram opgetild en werd de elektriciteit van de bovenleidingen afgesloten.

Volgens de eerste informatie waarover de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij beschikt, verkeert het slachtoffer niet in levensgevaar. Een tram van lijn 25 was betrokken bij het incident. De trambestuurder is in shock. Tussen de haltes Buyl en Meiser reden voorlopig geen trams. Er werden vervangbussen ingelegd, maar ondertussen rijden de trams weer.

