Tiener opgepakt die opriep tot ‘guerrilla-acties’ tegen politie SRB

22 juli 2020

11u53 0 Brussel De Brusselse politie heeft dinsdag een minderjarige opgepakt die via sociale media had opgeroepen tot rellen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gaat om een 16-jarige jongeman die al goed gekend was door politie en gerecht. Hij wordt woensdag voorgeleid bij de jeugdrechter.

De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene was dinsdag bijzonder waakzaam omdat er verschillende oproepen tot samenscholingen circuleerden op sociale media. Het ging om omroepen tot “guerrilla-acties” tegen de politie, in Brussel maar ook in andere steden zoals Luik, Bergen en Charleroi. Ook straatmeubilair, bussen, trams en auto’s zouden een doelwit vormen. Deelnemers werd gevraagd om gemaskerd en in het zwart gekleed te gaan, waarbij “alle soorten wapens zijn toegelaten, behalve vuurwapens”. Er werd opgeroepen om vanaf 16 uur te verzamelen aan de Kunstberg in Brussel.

Uiteindelijk daagde aan de Kunstberg niemand op maar de politie kon dinsdag wel een minderjarige oppakken die een dergelijke oproep had gelanceerd. Het gaat om een 16-jarige jongeman die al goed gekend was door politie en gerecht. Hij wordt woensdag voorgeleid bij de jeugdrechter.

De aanleiding voor de oproep om te betogen en rel te schoppen, was de arrestatie in Antwerpen van de 29-jarige Algerijn Abderrahman ‘Akram’ Kadri. De man, die onder invloed zou geweest zijn van drugs, kreeg tijdens die politietussenkomst een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis.