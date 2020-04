Tien schapen illegaal geslacht in garage, schaap ‘Darling’ kan net op tijd gered worden SHVM

21 april 2020

16u55 10 Brussel De lokale politie van de zone Brussel-Zuid (Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis) is afgelopen zaterdag binnengevallen in de woning van een man in Anderlecht die tien schapen illegaal in zijn garage had geslacht. Een schaap, dat nu de naam Darling kreeg, kon nog net op tijd van de dood gered worden.

Het was een buurman van de slachter die vreemde geluiden uit een camionette hoorde. Uit bezorgdheid belde de man de politie op, die onmiddellijk ter plaatse kwam. Eens aangekomen, stuitte de politie op een vreselijke ontdekking. De bewoner van de woning had zo’n tien schapen in zijn garage geslacht. “Voordat ze geslacht werden, werden ze in een kleine camionette opeengestapeld”, klinkt het bij Help Animals. “De camionette lag vol uitwerpselen. Hij nam ze een voor een uit de camionette, en slachtte ze vervolgens in zijn garage, om het vlees daarna te verkopen in het kader van het orthodoxe paasfeest.”

“Jammer genoeg konden we maar een schaap redden. Haar lammetje vonden we gevild terug in een vuilniszak in de garage.” Darling verblijft momenteel op een veilig plek in Kasteelbraekel, waar ze onderzocht zal worden door een dierenarts.

De politie stelde een proces-verbaal op. Welke straf de man boven het hoofd hangt, is nog niet geweten. Wel kan de man een gevangenisstraf riskeren van 8 dagen tot twee jaar, en een geldboete van 50 tot 100.000 euro.