Tien passagiers en bestuurder gewond bij tramontsporing in Schaarbeek Robby Dierickx

19 januari 2020

17u48 2 Brussel In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmiddag een tram ontspoord. Daarbij geraakten tien passagiers en de bestuurder lichtgewond. Vijf mensen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De tram ramde na de ontsporing de gevel van een computerzaak.

De tram van lijn 62 ontspoorde zondagmiddag omstreeks 16.30 uur op de kruising van de Rogierlaan met de Paleizenstraat in Schaarbeek. De bestuurder verkeerde in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht. “Tien passagiers liepen ook verwondingen op”, zegt Schaarbeeks waarnemend burgemeester Cécile Jodogne. “Vijf van hen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere vijf waren voornamelijk in shock en werden ter plaatse behandeld.”

Nadat de tram ontspoorde, knalde hij tegen de gevel van een gebouw waarin een computerzaak gevestigd is. “De brandweer heeft uit voorzorg gevraagd om het gebouw te ondersteunen, al zouden er op het eerste gezicht geen stabiliteitsproblemen zijn”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord.

Volgens burgemeester Jodogne is een ingenieur onderweg. “Rond 20 uur zouden we meer informatie moeten hebben over de stabiliteit van het gebouw”, klinkt het.

Door het ongeval zijn tramlijnen 25, 62 en 93 onderbroken.