Tien mensen bevangen door rook na brand in hartje Brussel Stephanie Romans

29 juli 2020

07u49 0 Brussel Tien bewoners van een huis in het centrum van Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftiging na een brand. De brand was snel onder controle. Het gebouw is onbewoonbaar.

De brand ontstond rond 22 uur in een huis met twee verdiepingen in de Marcqstraat. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. De politie zette de straten in de omgeving af met linten.

Tien mensen die in de woning waren, hebben een rookvergiftiging opgelopen. Zij zijn voor verzorging naar verschillende Brusselse ziekenhuizen gebracht.