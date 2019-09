Tien gewonden bij brand in Anderlechts flatgebouw SHVM

20 september 2019

09u22

Bron: Belga 0 Anderlecht Bij een brand in een flatgebouw op het Albert I-plein in Anderlecht zijn in de nacht van donderdag op vrijdag tien personen lichtgewond geraakt. Acht bewoners raakten bevangen door de rook en twee brandweerlui liepen lichte verwondingen op. Uiteindelijk moesten slechts twee bewoners overgebracht worden naar het ziekenhuis. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het vuur brak rond 23.40 uur uit op de negende verdieping van het flatgebouw. Bij aankomst van de brandweer was er al een aanzienlijke rookontwikkeling op de negende en tiende verdieping en stonden verschillende bewoners op de balkons van hun appartementen.

De brandweer evacueerde een tiental mensen met de luchtladder vanop hun balkon en bracht een dertigtal anderen in veiligheid via de binnenzijde van het gebouw. Enkele van hen kregen daarbij een luchtmasker dat was aangesloten op de perslucht van een brandweerman. Acht bewoners raakten bevangen door de rook en werden ter plekke onderzocht door een MUG-arts. Twee van hen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis, terwijl ook twee brandweerlui lichte verwondingen opliepen.

Het vuur was snel onder controle, maar de getroffen flat is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Dat geldt ook voor twee andere flats die ernstige rookschade hebben opgelopen. In hun zoektocht naar eventuele slachtoffers moesten de brandweerlui ook vier deuren inbeuken.

De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus brandweerwoordvoerder Derieuw. “Voor deze interventie hebben we 54 mensen ingezet, wat toch aanzienlijk is voor een interventie in Brussel.”