Thurn & Taxis stelt vier beurzen uit, VUB zet in op digitaal lesgeven JCV

12 maart 2020

10u45 0 Brussel Vier beurzen die in maart in Thurn & Taxis zouden doorgaan, worden door de corona-epidemie uitgesteld en de organisatie zoekt nieuwe datums voor de evenementen. Het gaat onder meer om de Brussels Design Market en de Affordable Art Fair. De VUB zal dan weer maximaal inzetten op digitaal lesgeven.

In een mededeling zegt Thurn & Taxis dat ze het advies van de Nationale Veiligheidsraad en het verbod van het Brussels gewest om indoorevenementen met meer dan 1.000 personen te organiseren strikt opvolgt. “Wij werken nu samen met onze cliënten-organisatoren om nieuwe data in te plannen waarop de betreffende evenementen nog dit jaar kunnen plaatsvinden”, klinkt het.

De vier beurzen die uitgesteld worden zijn: Brussels Design Market (14-15 maart), Affordable Art Fair (20-22 maart), Brussels International Sushi Festival (21-22 maart) en HOOP: 200 Actions to Change the World (28-29 maart).

De reeks van uitstellen stopt niet bij beurzen. Het Listen! Festival wordt verplaatst naar de periode van 10 tot 15 november 2020. Ook het internationale documentairefestival Millenium in Brussel zal niet plaatsvinden van 27 maart tot 4 april, maar wellicht eind september of begin oktober.

Geen grote lessen

Ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) neemt maatregelen. Daar worden vanaf maandag colleges van meer dan vijftig studenten vervangen door afstandsonderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle activiteiten die niet tot het onderwijs of onderzoek behoren, worden geannuleerd of uitgesteld en studentikoze activiteiten zoals cantussen en fuiven worden geschrapt. Ook het zwembad van de VUB sluit zijn deuren. De maatregelen gelden alvast tot het einde van de paasvakantie.

De VUB wil afstand creëren tussen leerlingen, proffen en personeel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. “Digitale colleges worden standaard, klassikaal lesgeven mag enkel met maximaal vijftig studenten”, zo zegt de VUB in een persbericht. “Bovendien moet dit echt noodzakelijk zijn, zoals bij een practicum, en zal de les in een ruimer klaslokaal plaatsvinden. Personeel, zowel academisch als administratief, moet zoveel mogelijk telewerken. Is dat om praktische redenen niet mogelijk, dan moet er op de werkplek fysiek zoveel mogelijk afstand van elkaar worden gehouden. Glijdende werkuren worden uitgebreid.”