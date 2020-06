Thurn & Taxis krijgt openluchtbioscoop met scherm dat even groot is als een basketbalveld JCV

30 juni 2020

17u40 0 Brussel Vanaf vrijdag kan je op de terreinen van Thurn & Taxis naar de openluchtbioscoop Movie Drive. Blikvanger is een gigantisch LED-scherm dat even groot is als een basketbalveld. “We willen een ander soort ervaring bieden”, zegt de organisatie.

De openluchtbioscoop is zowel met de wagen als te voet toegankelijk. Voor de wagens zijn er 350 plaatsen terwijl er ook 200 gewone plaatsen zijn. Elke dag zijn er twee voorstellingen terwijl dat verdubbelt in het weekend.

De bioscoop is het werk van een samenwerking tussen Visit Brussels en organisatoren Mario Iacampo en Serge Vanderheyden. Blikvanger is zonder twijfel het LED-scherm met een totale oppervlakte van 336 m2 of de grootte van een basketbalveld. “Het scherm is drie keer groter dan de schermen die beschikbaar zijn in België”, vertelt Iacampo. “Hierdoor kunnen we de toeschouwers een volledig nieuwe filmbeleving aanbieden. En bovendien kunnen we zelfs overdag vertoningen organiseren, in tegenstelling tot de beperktere traditionele systemen die enkel avondvoorstellingen mogelijk maken”.

Wie met de wagen komt kan trouwens met de radio afstemmen op een speciale FM-frequentie om het geluid van de film binnen te halen. Op het programma staan geen gloednieuwe films, want de organisatie wil de bioscopen niet beconcurreren. Je krijgt wel klassiekers als Grease, The Blues Brothers, The Exorcist, The Party en cultfilms gaande van Trainspotting over Slumdog Millionaire tot Drive, La La Land of The Big Lebowski. Er is ook een aanbod voor jongeren en kinderen. Alle info is te vinden op moviedrive.be.