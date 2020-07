Theater Bronks doet het ‘A l’ijs’ deze zomer en zet gigantisch ijsje op Varkensmarkt JCV

07 juli 2020

13u46 0 Brussel Opvallend zicht op de Varkensmarkt. Voor de deur van jeugdtheater Bronks lijkt een gigantisch ijsje uit de lucht gevallen. Die installatie maakt deel uit van het StaycationBxl-programma.

Met het gigantische hoorntje wil Bronks voorbijgangers verrassen en hen toch nog een aangename vakantie bezorgen. Het werk past volgens hen ook perfect bij hun gevoel nu. “Het abrupte afbreken van het theaterseizoen voelt als een ijsje dat op de grond valt nog voor de eerste lik”, zo laat het theater weten. “Tegelijkertijd kunnen we maar beter het hoofd koel houden, genieten van de onverwachte momenten en hopen op beter, à l’ijs quoi.”

Het project kreeg financiële steun van VGC in het kader van #staycationbxl, een initiatief om thuisblijvers toch een onvergetelijke zomer te bezorgen in Brussel. Het ijsje zelf is een voorstel en een werk van artieste Katrien Vanderlinden van Wonderwalls.



