The Barn opent in Elsene derde biomarkt



30 september 2019

12u35 0 Brussel The Barn opent een derde overdekte biomarkt aan het Fernand Cocqplein in Elsene. Het bedrijf heeft nu al vestigingen in Etterbeek en Sint-Gillis.

Op de overdekte markt van Elsene worden seizoensgebonden groenten en fruit van De Groentelaar aangeboden, een tuinbouwproject uit het Pajottenland. Elke vestiging van The Barn werkt immers samen met een met een lokale bio-tuinier of een boer die werkt op een oppervlakte van maximaal 5 hectare. “We willen ervoor zorgen dat Belgische boeren en biologische telers in kleine gebieden winstgevend kunnen zijn en ook een plaats kunnen vinden tussen de spelers in de biologische sector”, zegt Quentin Labrique, een van de twee oprichters van The Barn.

De nieuwe winkel van 1000 vierkante meter ligt vlakbij het pas gerenoveerde Fernand Cocqplein. De nieuwe vestiging opent op 7 november. Momenteel is The Barn nog op zoek naar medewerker om een deel van de ongeveer 20 vacatures in te vullen.

The Barn opent tegelijkertijd ook een vierde winkel in Antwerpen. “Ons doel is om duurzaam voedsel voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt Labrique. “We zijn 20 procent goedkoper dan de grote distributieaanbiedingen op de bio. En dat dankzij een vereenvoudigd aanbod, door rechtstreeks met de producenten samen te werken, door de verpakking te verminderen en dankzij een eenvoudig ingerichte winkel.”