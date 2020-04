Tests op komst voor iedereen in Brusselse rusthuizen: “Situatie verschilt sterk van plaats tot plaats” JCV

14 april 2020

15u05 1 Brussel In een aantal Brusselse rust- en verzorgingstehuizen zit een groot deel van het verzorgend personeel, zo bevestigt Iriscare. De situatie verschilt echter sterk van rusthuis tot rusthuis. De federale regering heeft nu 20.000 tests beloofd die een beter zich op de situatie moeten geven.

De Aalsterse spoedarts Ignace Demeyer bond maandag de kat de bel aan. “We hebben in Aalst zeer veel personeel dat werkzaam is in Brusselse woonzorgcentra en zij testten bijna allemaal positief”, zei hij aan VTM Nieuws. In sommige rust- en verzorgingstehuizen is de situatie inderdaad ernstig. “Maar er zijn grote verschillen tussen de tehuizen onderling”, zegt woordvoerder Sven Heyndrickx van Iriscare. “We hebben ongeveer 140 instellingen en in 115 daarvan is er minstens een besmetting. Er is een beperkt aantal rusthuizen waar zeer veel besmettingen zijn. Zo is er in Jette een rusthuis waar 40 van de 50 personeelsleden afwezig zijn, maar er is ook een groep waar er helemaal geen zijn. Het grootste deel zit ergens tussenin.”

Anekdotes

Een volledig beeld op de situatie is er nog niet. “De uitspraken van dr. Demeyer lijken vooral op anekdotes gebaseerd te zijn”, zegt Heyndrickx. “Wij hebben 7.000 mensen die werken in de Brusselse rust- en verzorgingstehuizen, daarvan zijn er momenteel rond de 500 afwezig. Het grootste deel doet dus nog zijn werk. Eind deze week zullen we een beter beeld hebben van de toestand als de resultaten van de 2.000 tests die we uitgevoerd hebben, beschikbaar zijn.”

In de Brussselse woonzorgcentra stierven al 477 mensen van wie bevestigd of vermoed wordt dat ze besmet waren met het coronavirus. De federale regering heeft nu ook 20.000 tests beloofd zodat iedereen, bewoners en personeel, in Brussel getest kan worden. Al zal het wel nog enkele weken duren voor die resultaten beschikbaar zijn.

Leger springt bij

Rusthuizen die met een grote uitval kampen, kunnen een beroep doen op een heel arsenaal aan vervangers. Zo zijn er teams van Artsen Zonder Grenzen en is er een gewestelijke poule van 900 vrijwilligers. Er staan ook ploegen van de medische component van Defensie klaar om bij te springen waar nodig.

Een van de rusthuizen waar dat nodig was, is residentie Jean Van Aa in Elsene. “Wij werden vorige week al met een zeer moeilijke situatie geconfronteerd”, zegt Hassan Chegdani (PS), de voorzitter van het OCMW dat het rusthuis inricht. “Er was geen beschermend materiaal meer en het personeel viel uit. Momenteel zit 60 procent van hen thuis. Niet alleen omdat ze symptomen vertonen, maar ook uit angst of van uitputting. We mogen de moed echter niet laten zakken en daarom hebben we een beroep gedaan op alle steun die we konden krijgen van de gemeente en het Gewest, en dus ook van Defensie.”

Steun van burgers

In Jean Van Aa overleden al vier bewoners en een personeelslid aan COVID-19. Onder de bewoners zijn er ook 34 verdachte gevallen. Dat het leger de hoogste nood kon lenigen is dan ook zeer welkom in Elsene. “Het is onze hoogste prioriteit om onze 180 bewoners te verzorgen”, zegt Chegdani. “Het is ook goed om het personeel gerust te stellen. Al zijn alle vrijwilligers en steun nog steeds welkom. Ook voor de bewoners is dit een hele zware periode, daarom is het hartverwarmend om alle steun van onze burgers te zien. Zo hebben de bewoners dit weekend paaseitjes gekregen en hebben kinderen tekeningen gemaakt. Dat betekent heel veel voor ons.”