Testcentra vanaf het weekend langer open: “69 procent meer testcapaciteit” Stephanie Romans

31 juli 2020

07u52 0 Brussel Brusselse testcentra kunnen vanaf dit weekend 69 procent meer coronatesten afnemen. Dat zegt de Brusselse gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo). De privélabo’s zullen langer open zijn zodat asymptomatische patiënten niet naar een huisarts of het ziekenhuis hoeven te gaan.

“De afgelopen dagen zijn de testcapaciteiten in het Brussels Gewest onder druk komen te staan, met name door het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers”, zegt Maron. Daarom heeft de Brusselse minister van Volksgezondheid gevraagd om het aanbod aan te passen aan de behoeften. Asymptomatische mensen die zich voorbereiden op een vakantie kunnen zich laten testen op 17 locaties. Mensen met symptomen kunnen worden getest in 19 locaties. De volledige lijsten zullen op de website coronavirus.brussels worden gepubliceerd.

“Het respecteren van de quarantaine is van fundamenteel belang om de verspreiding van de epidemie onder controle te houden en in te dammen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het niet besmetten van anderen”, besluit Maron.