Test met elektrische watertaxi op kanaal: “Waterwegen onderbenut om mensen te vervoeren” JCV

26 september 2019

16u24 0 Brussel Een taxiritje op het water? Het was deze week mogelijk op het kanaal in Brussel. Het project SeaBubbles presenteerde er het laatste prototype van zijn elektrische watertaxi. Een idee dat deel kan worden van het toekomstige stadsvervoer.

SeaBubbles is het geesteskind van zeilers en snelheidsrecordhouders Anders Bringdal en Alain Thebault. Zij gebruikten hun ervaring in de zeilsport om SeaBubbles mee te ontwikkelen. De boot combineert verschillende elementen. De aandrijving is volledig elektrisch en werkt op batterijen. De boot heeft een passagiersruimte die aan een auto doet denken en dankzij de draagvleugels lijkt het alsof het tuig over het water zweeft.

De versie die deze week in Brussel rond vaart, is een laatste prototype. “We hebben net ons eerste productiemodel gehomologeerd”, zegt Goetz. “Normaal moeten we begin volgend jaar de eerste modellen op de markt brengen. Concrete klanten zijn er nog niet, maar we merken wel dat er veel interesse is. Momenteel kunnen we vier passagiers meenemen, maar op termijn moeten we ook versies voor 30 personen hebben.”

Goedkoop is de aankoop alvast niet. “De prijs is ongeveer 200.000 euro”, zegt Tanguy Goetz van SeaBubbles. “Maar je moet bedenken dat ons toestel maar ongeveer drie euro per uur aan kosten maakt omdat hij op elektriciteit werkt. Een klassieke boot daarentegen kost je veel meer aan brandstof. De batterijen gaan ongeveer tweeënhalf uur mee en zijn daarna op 35 minuten opgeladen.”

SeaBubbles werd ontwikkeld met de steun van de EU en kan in Brussel rekenen op interesse van chemiereus Solvay. “Zij zouden een verbinding kunnen maken tussen het centrum en hun campus in Neder-Over-Heembeek”, zegt Goetz. “In heel Europa zien we dat waterwegen in steden onderbenut worden om mensen te vervoeren. Onze test doen we nu in Brussel, maar Luik of Antwerpen kunnen dit even goed gebruiken.”

Potentieel

De Haven ziet het experiment alvast zitten. “Wij werken momenteel aan een masterplan waarin we een breder gebruik van het kanaal uitwerken”, zegt Sylvain Godefroid van de Haven. “Extra personenvervoer via het water is daar een belangrijk deel van. Dit project biedt alvast heel wat potentieel.”

De grote troef van SeaBubbles is zijn snelheid en het feit dat het toestel weinig golven veroorzaakt. “Nu is de snelheid op het kanaal beperkt, enerzijds voor de veiligheid en anderzijds omdat boten golven veroorzaken die de kademuren doen verslijten”, zegt Godefroid. “Hoe sneller een boot vaart, hoe meer golven. Als je snel kan varen, met minder golven is dat een voordeel. Het grote nadeel van het huidige personentransport, zoals de Waterbus, is dat ze zeker niet sneller zijn dan de alternatieven.”

De grote uitdaging voor SeaBubbles wordt het vinden van een uitbater voor de toestellen. Die rol zal de Haven van Brussel niet op zich nemen.