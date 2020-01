Terugblik op oud en nieuw: meer dan 200 arrestaties en een persoon in levensgevaar na messteek MKV

01 januari 2020

09u41 0 Brussel De nieuwjaarsnacht zit erop voor veel feestgangers maar ook voor de hulpdiensten die er een lange nacht op hebben zitten. De politie werkte voor het eerst tijdens oud en nieuw over de zones heen en dat wierp zijn vruchten af.

Om 2u vannacht viel er een slachtoffer in het metrostation Beekkant in molenbeek. Daar werd iemand met een messteek zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. In Schaarbeek raakten verder vijf mensen licht gewond nadat er een balkon naar beneden stortte. Met 211 arrestaties, 75 meldingen van brandende vuilbakken, net geen 10 woningbranden en 16 brandende voertuigen hebben ze er een drukke nacht op zitten, al bleven rellen zoals vorig jaar uit.

Heizel

Daarnaast was er nog het vuurwerk op de Heizel. Daar vonden 23 medische interventies plaats, waarvan 10 effectief per ziekenwagen naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Tijdens het evenement FCKNYE in paleizen 10 en 12 werden heel wat medische interventies gedaan. Daar moesten ze 65 medische interventies uitvoeren, waarvan 5 overgebracht werden naar het ziekenhuis.

Meer over Heizel

Beekkant

Schaarbeek