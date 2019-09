Telefoontaps teruggevonden: in beroep 5 jaar voor mensensmokkelaar WHW

25 september 2019

19u34 1 Brussel Een Iraakse mensensmokkelaar is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar omdat hij een leidinggevende rol had in een achttienkoppige bende mensensmokkelaars. In september 2017 was de man nog vrijgesproken omdat de telefoontaps waarop het onderzoek grotendeels gebaseerd was, verdwenen waren.

Bij de behandeling van het verzet in eerste aanleg bleek dat de dvd met opnames van de afgeluisterde telefoongesprekken niet in het dossier zat. De zaak werd meermaals uitgesteld om het parket de mogelijkheid te geven om alles terug te vinden, maar tevergeefs. De rechtbank zag dan ook geen enkele mogelijkheid om Ibrahim A. vrij te spreken. Het vonnis in eerste aanleg zorgde twee jaar geleden voor de nodige ophef, zeker toen bleek dat de dvd al die tijd wel degelijk op de griffie van de rechtbank had gelegen in een ongeopende enveloppe. Het parket tekende dan ook beroep aan tegen de vrijspraak. Die bewuste taps waren inmiddels opgedoken zodat de man ditmaal wel veroordeeld werd. Het hof beval ook de onmiddellijke aanhouding van de man.

Parkings

Irakees Ibrahim A. (39) werd eigenlijk in 2011 al tot acht jaar cel veroordeeld omdat hij samen met zeventien andere mensensmokkelaars aan snelwegparkings illegalen op vrachtwagens zette richting het Verenigd Koninkrijk maar hij was bij dat proces niet aanwezig zodat zijn veroordeling bij verstek werd uitgesproken. In 2016 werd de man dan opgepakt in Engeland en naar België overgebracht, waar hij verzet aantekende tegen zijn veroordeling.