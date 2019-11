Te strenge rechters zorgen voor overvloed aan beroepen: ingekrompen beroepskamers kunnen het niet aan WHW

19 november 2019

12u28 1 Brussel Het aantal beroepen op verkeersovertredingen bij de Brusselse politierechtbank is dit jaar enorm gestegen. Hierdoor dreigen de beroepskamers van de correctionele rechtbank, die dergelijke beroepen behandelen, overbelast te raken.

Volgens L’Echo krijgen de kamers van de correctionele rechtbank, die beroepen tegen beslissingen van de politierechtbank behandelen, elk jaar 2.650 nieuwe zaken, terwijl ze er slechts ongeveer 1.700 kan behandelen. Tegen het einde van 2021 zou het aantal onbehandelde zaken rond de 3.000 zijn, een onhoudbare situatie. Alleen het laatste jaar al werden er maandelijks 220 beroepen aangetekend, het dubbele van het jaar voordien.

Volgens verschillende bronnen liggen twee rechters aan de bron van de overbelasting. De twee rechters, die vroeger als procureur vorderden maar nu zelf rechter werden, staan erom bekend automobilisten zeer zware sancties op te leggen. Zelfs het parket zou al meermaals in beroep gegaan zijn omdat de straf te streng was.

Ook zou het tijdens verschillende hoorzittingen tot ernstige wrijvingen gekomen zijn tussen de twee rechters en advocaten. Aan het begin van het jaar had de strafpleiter Olivier Martins, die zich door een rechter slecht behandeld voelde voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, zelfs een klacht tegen die laatste ingediend, volgens L’Echo. Ook een van zijn collega’s moest in beroep gaan tegen dezelfde rechter. Veel advocaten klaagden achter de schermen over hoe de rechter hen behandelde. Sommigen gingen de feiten zelfs melden aan de Hoge Raad voor de Justitie.

De capaciteit van de Kamer van Beroep werd tegelijkertijd gehalveerd bij gebrek aan personeel. Samen met de overload aan nieuwe beroepen leidt dit tot grote problemen.