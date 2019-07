Te koop: triomfboog gemaakt voor de Tour de France SZM

16 juli 2019

14u56 0 Brussel De fietsboog op de Kunstberg is te koop. Op 20 augustus zou het bekendste kunstwerk, dat voor de Tour de France Brussel sierde, gedemonteerd worden. Om te voorkomen dat het kunstwerk gesloopt wordt, hoopt de ontwerper dat de installatie een nieuw leven kan krijgen.

De triomfboog zou voorbestemd zijn voor de sloperij, maar in tijden van recycleren, wil de ontwerper, Xavier Mineur, het kunstwerk verkopen. “Als een persoon, een bedrijf of een gemeente het wil kopen om het permanent te installeren of als onderdeel van een ander evenement gebruiken, ben ik klaar om het te verkopen”, zegt Mineur aan RTBF.

De boog die de Grand Départ in Brussel symboliseerde is vijftien meter lang en negen meter hoog. De installatie kan in acht stukken gedemonteerd worden van 150 tot 200 kg. De richtprijs voor de Brusselse triomfboog is enkele duizenden euro’s, al kan er nog onderhandeld worden.

Wie interesse heeft kan een mail sturen naar mineurx@gmail.com.