Te hoge vrachtwagen rijdt Rogiertunnel in: lange files op kleine ring JCV

29 augustus 2019

16u03

Brussel De Rogier- en Kruidtuintunnel werden woensdagnamiddag urenlang afgesloten door een te hoge vrachtwagen die de Rogiertunnel probeerde binnen te rijden. De vrachtwagen moest verwijderd worden uit de tunnelingang. Daardoor zat de kleine ring helemaal vast.

Het incident gebeurde woensdag rond 15 uur. De politie kwam ter plaatse en begeleidde de vrachtwagenchauffeur terwijl die achterwaarts uit de tunnel probeerde te rijden. Ploegen van Brussel Mobiliteit kwamen ter plaatse om de betonnen blokken die de twee rijrichtingen scheiden, te verplaatsen en nadien terug op hun plaats te zetten. In de Rogiertunnel zijn momenteel werken aan de gang.

Beide tunnels werden in de twee richtingen afgesloten. Richting Basiliek waren de tunnels na anderhalf uur opnieuw open, maar het duurde tot 19.10 uur voordat de tunnels ook richting Zuid weer open waren.

Door het incident stonden er lange files op de kleine ring en in het centrum van de stad. Brussel Mobiliteit herinnert eraan dat het voor zware vrachtwagens verboden is om de tunnel in te rijden.